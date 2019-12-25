Ученые рассказали, какие продукты продлевают жизнь

На протяжении долгих лет многие специалисты заявляли о важности правильного образа жизни и сбалансированного питания. Это нужно для того, чтобы приблизиться к долголетию. Как сообщило издание Food.news, в рационе обязательно должны быть бобы, фрукты, овощи, орехи, семена, чечевица.
Американские ученые выяснили, что употребление этих продуктов в достаточном количестве снижает риск развития ишемической болезни сердца. Также употребление растительной пищи способствует сокращению "плохого холестерина".
Растительные продукты содержат большое количество каротиноидов и флавоноидов, которые предотвращают вредные свободные радикалы, вызывающие воспаления в организме.
Диетолог рассказала о вреде и пользе ежедневного употребления яиц.
Фото: Piter.tv
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