Диетолог рассказала о вреде и пользе ежедневного употребления яиц

В яйце – 13% белка, 12% жира, фосфор, кальций, множество витаминов.

Яйца — это натуральное успокоительное, которое снижает аппетит, считает врач-диетолог Ольга Кораблева. О том, для кого продукт вреден, а для кого полезен, эксперт рассказала РИА Новости.

В яйце – 13% белка, 12% жира, фосфор, кальций, множество витаминов. Желток яйца содержит летицин, который питает мозговую ткань и мешает появлению холестериновых бляшек. В 100 граммах желтка содержится 7,7 миллиграмма кальциферола (составная часть витамина D).

В день здоровый человек может есть 2-3 яйца в день. В теории, допустимо в неделю съедать более 10 яиц, но лучше ограничиться 5-6. Употребляя яйца на завтрак, можно нарастить мышечную массу, так как этот белок усваивается проще, чем мясной. Яйца довольно питательные и снижают аппетит.

Есть яйца при этом могут не все, у многих на них аллергия. Также продукт не рекомендуют тем, у кого высокий холестерин сам. Среди противопоказаний — панкреатит, проблемы с печенью и желчным пузырем и иногда гастрит.

Как выбрать свежее яйцо? У свежего яйца поверхность матовая; у того, которое долго лежит, — блестящая.

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