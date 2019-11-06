Диетологи открыли, какой продукт является ключом к долголетию

Также продукт является очень сытным и может обеспечить человека энергией.

Одним их "трех китов" долголетия является правильное питание. Многие продукты известны своими полезными свойствами, а также способностями защитить организм от опасных заболеваний и продлевать жизнь. Один из "утренних продуктов" является средством долголетия. Об этом сообщило издание "Food.news".

Речь идет о куриных яйцах, в которых содержатся ключевые растительные питательные вещества, необходимые для защиты глаз. Также они являются антиоксидантами, которые помогают противодействовать старению.

Помимо этого, из-за высокого содержания белка, продукт является очень сытным и может обеспечить человека энергией. В яйцах есть и холин, который необходим для здоровья мозга. Медики отмечают, что употребление этого "утреннего" продукта повышает уровень "хорошего" холестерина в крови, а количество "плохого" наоборот снижает.

Ранее "Общественный контроль" нашёл самые полезные куриные яйца в Петербурге.

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