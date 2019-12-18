"Общественный контроль" нашёл самые полезные куриные яйца в Петербурге

Специалисты пришли к выводу, что наиболее оптимальное соотношение "цена/качество" у продукции птицефабрик Ленинградской области.

Ежегодно специалисты "Общественного контроля" тестируют куриные яйца разных торговых марок, представленные в торговых сетях Петербурга и области, по показателям безопасности и качества. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Чтобы выбрать хорошие яйца, эксперты советуют смотреть на цвет, размер, наличие повреждений. Одним из основных показателей качества яиц является количество в желтке каротиноидов. Абсолютным чемпионом среди проверенных образцов куриного яйца по содержанию каротиноидов стала продукция АО "ПФ "Роскар" с показателем 24,04 мг/кг. Самым бедным каротиноидами яйцом признана продукция торговой марки "Красная цена" (частная марка сети "Пятерочка").

Специалисты пришли к выводу, что наиболее оптимальное соотношение "цена/качество" у продукции птицефабрик Ленинградской области. Привозные яйца зачастую дороже и уступают по качеству.

Ранее диетолог назвала допустимую норму яиц в неделю.

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