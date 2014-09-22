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В Петербурге диетолог перечислила продукты, которые помогут согреться осенью
Сегодня, 16:50
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В Петербурге диетолог перечислила продукты, которые помогут согреться осенью

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Для согрева нужны продукты, обладающие высокой энергетической ценностью.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-терапевт и диетолог Екатерина Корсева перечислила продукты, которые помогут согреться осенью. 

По словам специалиста, для согрева нужны продукты, обладающие высокой энергетической ценностью, например, жирные. Кроме того, важно добавить в рацион пищу с большой теплоемкостью. В частности, подойдут молоко или сливки.

Также в холодное время необходимо продумывать ежедневное меню. В качестве обеда подойдут согревающие супы, блюда в виде пюре с добавлением растительных жиров или сливок. 

На ужин предлагается попробовать жирную рыбу. Можно дополнить ее гречкой с добавлением небольшого количества сливочного масла. 

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: осень, рацион
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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