Психолог дала советы по избавлению от осенней хандры

Первым шагом может стать признание того, что человек сознательно выбирает бороться с этим состоянием каждое утро и каждую осень.

Психолог Марина Левс в эфире телеканала "Санкт-Петербург" дала советы по преодолению осенней депрессии. Она подчеркнула, что осенью настроение и восприятие окружающей среды могут ухудшаться из-за нехватки витаминов. Важно проверить организм и восполнить дефицит необходимых веществ. Например, особое внимание нужно уделить сну: старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, обеспечивая достаточное количество отдыха. Устраняя раздражающие факторы, можно уменьшить проявления хандры.

Первым шагом может стать признание того, что человек сознательно выбирает бороться с этим состоянием каждое утро и каждую осень. Осознание наличия выбора снижает тревожность и уменьшает негативные эмоции, пояснила психолог.

Когда кто-то просит о помощи, важно понять, что у каждого есть собственный выбор. Если у вас есть желание и возможность помочь, сделайте это. Однако сначала оцените свои силы, знания и наличие времени. Просьба о помощи свидетельствует о готовности человека к переменам.