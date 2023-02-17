В Петербурге психолог рассказала, как справиться с профессиональным выгоранием

Для человека более деструктивен стресс, который имеет длительный характер.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Ольга Константинова рассказала, как справиться с профессиональным выгоранием.

Стресс дан нам для того, чтобы мы могли достаточно быстро адаптироваться к каким-то новым происходящим событиям. Организм стабилизируется, все подключается к тому, чтобы с этим справляться. Ольга Константинова, психолог

Для человека более деструктивен стресс, который имеет длительный характер. А профессиональное выгорание – эффект накопленного стресса. Его разделяют на несколько этапов: первые признаки проявляются в потере интереса сотрудника к работе. В будущем это переходит в агрессию и определенные эмоциональные взрывы.

По словам специалиста, если нет возможности изменить ситуацию, то необходимо поддерживать свое физическое состояние. Речь идет о соблюдении режима сна. Рекомендуется ложиться спать в одно и то же время.

Самостоятельно справиться с профессиональным выгоранием практически невозможно.

Но наш круг групповой динамики нас поддерживает, если мы вовремя может этим поделиться, получить поддержку, то это не переходит на ту последнюю стадию, когда уже астеническое состояние, усталость, апатия, и уже ничего не хочется. Ольга Константинова, психолог

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