50% петербуржцев испытывают эмоциональное выгорание на работе

Менее всего испытывают выгорание юристы, начинающие специалисты и строители. Еще 33% опрошенных испытывают на работе хроническую усталость.

В Петербурге каждый второй испытывает выгорание с начала 2023 года. Об этом сообщают данные опроса сервиса hh.

Чаще о выгорании говорят представители сферы управления персоналом и тренингов, работники сферы науки и образования, а также работники административной сферы, маркетологи, представители сферы транспорта и логистики.

Менее всего испытывают выгорание юристы, начинающие специалисты и строители. Еще 33% опрошенных испытывают на работе хроническую усталость.

Лишь 17% петербуржцев на данный момент пока не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе.

Фото: Piter.tv

