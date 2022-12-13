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50% петербуржцев испытывают эмоциональное выгорание на работе
Сегодня, 20:31
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50% петербуржцев испытывают эмоциональное выгорание на работе

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Менее всего испытывают выгорание юристы, начинающие специалисты и строители. Еще 33% опрошенных испытывают на работе хроническую усталость. 

В Петербурге каждый второй испытывает выгорание с начала 2023 года. Об этом сообщают данные опроса сервиса hh.

Чаще о выгорании говорят представители сферы управления персоналом и тренингов, работники сферы науки и образования, а также работники административной сферы, маркетологи, представители сферы транспорта и логистики.

Менее всего испытывают выгорание юристы, начинающие специалисты и строители. Еще 33% опрошенных испытывают на работе хроническую усталость. 

Лишь 17% петербуржцев на данный момент пока не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выгорание, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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