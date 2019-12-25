Жители Петербурга стали чаще увольняться со стрессовой работы

Наиболее трепетны к своему эмоциональному состоянию молодые работники (77%).

Исследование hh.ru показало, что за последние годы петербуржцы стали более внимательно и бережно относится к своему психологическому состоянию. Теперь работники готовы быстрее уволиться, если будет слишком много стресса.

В настоящее время примут решение увольняться с работы, где есть постоянный стресс, сразу 60% опрошенных горожан. Еще треть (30%) начнет раздумывать об этом решении.

Для сравнения: в 2021 году доля тех, кто готов уволится из-за постоянного стресса, была меньше: 50% среди опрошенных. Таким образом, за несколько лет рост тех, кто покинет компанию из-за стресса, составил сразу 12 п. п. Но это информация о тех, кто только думает, уволится ли он из-за стресса. А вот информация про тех, кто это сделал: так, меняли работу из-за постоянного стресса за последний год 53% опрошенных. По сравнению с 2021 доля таких граждан выросла на 10%. <…> Подобный НЕ высокий уровень эмоционального состояния, конечно, заставляет работников рано или поздно обсуждать психологические проблемы, причем тут пригодится кто угодно: муж/жена, брат/сестра, друг/коллега, или на крайний случай HR-специалист или даже руководитель. Причем про крайний случай – это не неприятная метафора, а статистика: увы, идут за помощью обсуждать вопросы, связанные со стрессом или эмоциональным состоянием на работе, со своим руководителем или HR-специалистов только 23% работников! Остальные 77% даже не рассматривают эту опцию и просто терпят. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО и ЦФО

Наиболее трепетны к своему эмоциональному состоянию молодые работники (77%). А среди 55-летних эта доля ниже (47%).

Также быстрее других начнут искать более спокойное место сотрудники сферы закупок (75%), рабочие (70%) и маркетологи (70%). Самыми терпеливыми оказались работники сферы образования, финансов и производственники.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)