Монтажник лифтов в Петербурге может зарабатывать до 240 тыс. рублей

Сотрудникам со средним профессиональным образованием обещают от 47 до 60 тыс. рублей.

В Петербурге монтажник лифтов может зарабатывать до 240 тыс. рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, стало известно Piter.TV 17 октября.

Отмечается, что сотрудникам со средним профессиональным образованием обещают от 47 до 60 тыс. рублей. А от 60 до 75 тыс. рублей предлагают соискателям с наличием действующего удостоверения монтажника электрических подъемников, опытом работы от 1 года. От 75 до 140 тыс. рублей могут зарабатывать претенденты с опытом монтажа подъемных платформ для маломобильных групп населения и стажем работы от 2 лет. А от 140 до 240 тыс. рублей ожидают кандидатов с опытом монтажа эскалаторов, руководства бригадой монтажников лифтов и стажем работы монтажником лифтов от 3 лет.

Среднестатистический портрет соискателя в городе сегодня представляет собой мужчина (в 100% резюме) в возрасте 40 лет. Такой специалист имеет среднее профессиональное образование в 60% случаях. Как правило, специалисты работают на последнем месте 4 года, а на момент размещения резюме не имели работы 70% таких работников. 51% соискателей на соответствующую вакансию готовы к переезду. Пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выросло число вакансий в сфере ЖКХ, но кадров по-прежнему не хватает.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)