Как уехать в Хельсинки из Петербурга: способы и нюансы

Уже в это воскресенье, 12 декабря, из Петербурга в Хельсинки запускают поезда "Аллего". Piter.tv узнал, как уехать в Финляндию.

Многие петербуржцы до введения коронавирусных ограничений часто ездили в Финляндию на выходные или шоппинг. Однако пандемия коронавируса все еще вносит свои коррективы в привычный уклад горожан. Piter.tv рассказывает, кому и как можно въехать в соседнюю страну.

Из Петербурга в Хельсинки снова запускают поезда "Аллегро". Первый поезд отправится с Финляндского вокзала в 11:30 и прибудет на центральный вокзал столицы Финляндии в 14:00 – время в пути займет три с половиной часа. Железнодорожное сообщение между многими странами правительство прекратило 19 марта прошлого года.

В мае этого года появилась информация, что сообщение восстановят летом, однако этого не произошло. Затем та же информация появилась позже, осенью, сроки – к Рождеству. Из-за "омикрона" запуск отложили снова. В начале декабря выяснилось, что "Аллегро" все-таки запустят и даже раньше, чем планировалось, – 12 декабря. Билеты уже есть в продаже. Отметим, что переходя на сайт "Аллегро", покупателям рекомендуют ознакомиться с документом пограничной службы (через кнопку "Подробнее").

Туристов, возможно успевших воодушевиться этой новостью, поспешим огорчить: страна не меняет условия въезда. Советник по вопросам прессы посольства Суоми в Москве Танели Добровольски подтвердил, что посетить Финляндию с туристической целью могут лишь те россияне, кто привился одобренными ЕС препаратами от коронавируса ("Спутник V" в список не входит). В страну пускают также тех, у кого есть ВНЖ (вид на жительство) и члены семьи в Финляндии.

По какой причине можно въехать в Финляндию сейчас?

На сайте пограничной охраны Суоми Россия входит в дополненный список стран пункта №3 "Въезд в Финляндию из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны без полной серии вакцин против COVID-19". Оговорим, что Россия не входит в Шенгенскую зону.

Так, если у вас нет полной вакцинации признанной ЕС вакциной, вы должны доказать причину въезда. Список возможных причин представили на сайте службы:

вам нужно выполнить задачу общественного функционирования и обеспечения снабжения, требующую трудового вклада лиц или лиц, которые въезжают из другой страны, причем работа не терпит отлагательств;

вы работаетете в службе здравоохранения и спасательной службе, вы социальный работник/сиделка, вы государственный служащий при исполнении служебных обязанностей;

вы работаетет в сфере транспорта и логистики и находитесь при исполнении трудовых обязанностей;

вы дипломат, работник международной организации, военнослужащий или работник организаций оказания помощи, который находится при исполнении служебных обязанностей;

вы представитель государств, который принимает участие в международных переговорах, или лицо, задействованное в работе международных организаций;

у вас есть вид на жительство;

вам нужна международная защита или вы путешествуете по другим гуманитарным соображениям (что имеется в виду, не поясняется);

у вас есть неотложные семейные дела или другие неотложные личные обстоятельства (поясним ниже);

вы можете предоставить другую необходиму причину. Например, вы представитель иностранного СМИ, у вас есть транзит через аэропорт (в этом случае вам не разрешено покидать транзитную зону), вы прибыли к родственникам, на сезонную работу по приглашению или у вас есть собственная недвижимость в Финляндии.

Лица, не являющиеся гражданами Финляндии и проживающие в других странах ЕС или Шенгенской зоны, не имеют права вернуться в свою страну проживания через территорию Финляндии, если транзит осуществляется в рамках туризма, за исключением путешествий воздушным транспортом. выделили в пограничной службе

Каким способом можно уехать в Хельсинки?

Местный житель Хельсинки рассказал Piter.tv, можно ли попасть в страну, используя какие-то уловки.

В общем и целом, с целью туризма будет попасть непросто, даже если пытаться использовать какие-то уловки. Есть такие причины как здоровье/неотложная семейная ситуация. Об их трактовке остается только догадываться. Слышала, что были прецеденты, как кто-то забронировал место в клинике и приехал. Слышала, что собственникам недвижимости в Финляндии тоже может повезти с пропуском, но про тех, кому это удалось, я не читала. Туристов не пускают, пускают только родственников, причем таких как мать, отец, дочь, сын. Брат/сестра родственниками не считаются, а при себе нужно иметь подтверждающие документы. Для родственников, кстати, отношения на расстоянии (даже без штампа), могут послужить причиной. поделился источник

Попасть в Финляндию через круизный лайнер из Петербурга не получится – сообщение отменено. Также отменены автобусные туры. Что касается самолетов, то на одном из агрегаторов для покупки билетов желающим улететь напомнили, что для туристов страна закрыта, но билеты есть.

Уточнения, нюансы и пояснения формулировок

В документе погранслужбы также есть пункт с уточняющими инструкциями. Например, в Финляндию могут въехать иностранные граждане по неотложным семейным делам. К таким делам относят рождение собственного ребенка или тяжелую болезнь близкого родственника, собственную свадьбу, встречу с родственниками или близкие отношения.

Под встречей с родственниками подразумеваются родственники, которые являются гражданами Финляндии, ЕС, Шенгенский стран и членов их семей, а также те, у кого есть ВНЖ и они находятся в стране. Родственники – это супруги, дети, родители, родители супругов, бабушки и дедушки, включая членов семей всех перечисленных (их супруги и несовершеннолетние дети). Опекуны и законные представители также приравниваются к родственнику.

Близкие отношения в Финляндии – это отношения между официальными или гражданскими мужьями и женами. Также в категорию попадают те, кто живет вместе непрерывно от двух ле и дольше. Разрешаются и дистанционные близкие отношения (то есть отношения на расстоянии, но могут попросить доказать их достоверность). Въезд разрешен на основании таких отношений с гражданами Финляндии, ЕС и Шенгенский стран, которые живут в Финляндии, и членов их семей, а также с теми, кто живет в стране на основании ВНЖ. Разрешается въезд для подопечных лиц, въезжающих в Финляндию на основе близких отношений.

Неотложные личные обстоятельства – неотложная или непредвиденная причина, которая требует личного присутствия и неприбытие лица может нанести значительный ущерб, принимая во внимание сложившуюся ситуацию. К неотложной причине личного характера причисляется, например, участие в похоронах близкого или сдача вступительных экзаменов в университет. Неотложные личные обстоятельства рассматриваются в индивидуальном порядке во время пограничной проверки. Если есть возможность взять с собой документы, подтверждающие ситуацию, это может упростить пограничный контроль.

Тем, кто не относится к туристам и у кого есть право на въезд, но нет документов о полной вакцинации какой-либо европейской вакциной (она должна быть сделана не менее, чем за 7 дней до поездки), должны предоставить ПЦР-тест (и после этого каждые три дня сдавать новый тест) или соблюсти 14-дневную обязательную самоизоляцию. Кроме того, власти Суоми также ввели QR-коды на посещение общественных мест.

Таким образом, пока Европейское агентство лекарственных средств до сих пор рассматривает признание "Спутника V" на уровне ЕС, российским путешественникам, привитым "Спутником" и не попадающим под определенные категории, не попасть в Финляндию. Вероятно, остается ждать падения уровня заболеваемости и снятия ограничения с сообщения с Россией, либо признания российских вакцин.