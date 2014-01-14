С 12 декабря РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Хельсинки

После покупки билета россиянам, прибывающим из Финляндии, необходимо будет заполнить анкету на портале госуслуг и в течение 72 часа с момента прибытия пройти ПЦР-тест при отсутствии QR-кода.

С 12 декабря, воскресенья, между Петербургом и Хельсинки начнут курсировать Скоростные поезда "Аллегро". Об это в понедельник, 6 декабря, рассказали в пресс-службе РЖД.

Поезда будут ходить ежедневно, однако только двумя парами. На протяжении поездки пассажиры должны находиться в маске, а перед посадкой будут измерять температуру.

После покупки билета россиянам, прибывающим из Финляндии, необходимо будет заполнить анкету на портале госуслуг и в течение 72 часа с момента прибытия пройти ПЦР-тест при отсутствии QR-кода.

Напомним, что 1,5 года назад было приостановлено Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией.

Ранее на Ладожском вокзале появилась волшебная платформа 9¾. Она будет радовать петербуржцев до конца новогодних праздников.

Фото: Piter.tv