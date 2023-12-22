Психолог рассказала, как справиться со стрессом

Успокоиться помогает дыхательная гимнастика.

Психолог Станислава Зарудная рассказала, как справиться со стрессом. Специалист поделилась рекомендациями в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Со стрессом сталкивается каждый человек. Причинами этого состояния являются работа, проблемы в семье, финансовые трудности.

Психолог отметила, что при стрессе люди ощущают повышенную тревожность и напряжение в теле. У некоторых ухудшается самочувствие. Важно контролировать свое состояние и не допускать, чтобы стресс стал хроническим. Негативные эмоции нельзя копить в себе, иначе человек может столкнуться с нервным срывом или панической атакой.

Чтобы справиться со стрессом, нужно делиться с близкими или со специалистом своими мыслями, эмоциями. Социальный компонент очень здорово избавляет от стресса, отметила психолог.

В период стресса необходимо работать и с телом. Успокоиться помогает дыхательная гимнастика.

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