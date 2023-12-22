Петербуржцам рассказали об особенностях приема витамина С

Врачи отмечают, что витамин С не накапливается в организме. Поэтому есть много апельсинов или лимонов за один раз не имеет смысла.

В Управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу рассказали петербуржцам, что витамин С в организме не вырабатывается и не запасается впрок. Поэтому его нужно получать ежедневно. Об особенностях приема витамина рассказали в пресс-службе ведомства.

Этот микронутриент выполняет огромное количество функций. Он регулирует биохимические реакции в организме и поддерживает в нормальном состоянии кровеносные сосуды, кожу, костную ткань. Кроме того, витамин С участвует в обмене веществ и отвечает за прямую защиту белков, липидов, молекул ДНК и РНК от повреждающего действия свободных радикалов.

Источниками витамина С являются шиповник, сладкий перец, смородина, облепиха, зелень, картофель, помидоры, яблоки, ананасы, цитрусовые, капуста. Взрослому человеку нужно ежедневно получать 100 мг витамина, а ребенку до 90 мг в зависимости от возраста. Самый простой способ получения этого микронутриент – съесть один средний апельсин весом 150 граммов или три картошки.

Врачи отмечают, что витамин С не накапливается в организме. Поэтому есть много апельсинов или лимонов за один раз не имеет смысла. Медики рекомендуют ежедневно получать витамин С через различные продукты.

Витамин С распадается при высокой температуре. Чем дольше варится продукт, тем больше теряется витамина, поэтому продукты стоит закладывать в кипящую воду. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу

Кроме того, бессмысленно покупать апельсиновый или лимонный сок в прозрачной бутылке. Витамин С распадается под воздействием света. Кроме того, витамин быстро разрушается щелочной среде. Поэтому при варке овощей нужно добавлять в воду немного уксуса. Также металлическая посуда способствует разрушению витамина С.

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