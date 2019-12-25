Нейрохирург Гатчинской больницы Милосердов перечислил признаки отравления суррогатным алкоголем

При малейшем подозрении на отравление суррогатами алкоголя необходимо немедленно вызывать скорую помощь, положить пострадавшего набок.

В Сланцевском районе Ленобласти зафиксировано 19 смертельных случаев, связанных с употреблением суррогатного алкоголя, причем подтверждено, что восемь из них были вызваны отравлением метанолом. Врачи местной больницы продолжают борьбу за жизнь пациента, находящегося в критическом состоянии. Нейрохирург и ведущий врач неврологического отделения Гатчинской клинической межрайонной больницы Сергей Милосердов, комментируя ситуацию для spb.aif.ru, подчеркнул, что начальные проявления метанольных отравлений зачастую схожи с симптомами обычного алкогольного опьянения, что представляет особую опасность.

При малейшем подозрении на отравление суррогатами алкоголя необходимо немедленно вызывать скорую помощь, положить пострадавшего набок. При возможности следует провести промывание желудка — предложить выпить много жидкости и спровоцировать рвоту, рекомендует специалист.

Важно проявлять осторожность при употреблении любого вида алкоголя: если малая доза вызывает головокружение, ухудшение самочувствия, нарушения зрения или координации движений, это серьезный повод насторожиться. В таком случае прием алкоголя нужно немедленно прекратить и обратиться за квалифицированной помощью.

