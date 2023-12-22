Как Петербург решил проблему долгостроев

В городе незавершенные объекты достраивались по трем возможным схемам.

В Петербурге в конце 2023 года завершилось строительство последнего дома из реестра проблемных объектов – жилого комплекса "ЛомоносовЪ". Госстройнадзор 26 декабря выдал разрешение на ввод в эксплуатацию его четвертого корпуса. Портал "Строительный Петербург" рассказал, как Петербургу удалось решить проблему долгостроев в городе в 2023 году и какие меры были для этого предприняты.

В начале 2023 года первый заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Алексей Гирин заявил, что до конца текущего года городское правительство завершит достройку всех проблемных объектов, так оно и получилось, в Северной столице в 2024 году уже не будет проблемных домов.

Как Петербург решал проблему долгостроев в Петербурге

В городе незавершенные объекты достраивались по трем возможным схемам: за счет собственных средств застройщика, на деньги инвестора или при смене застройщика.

Чтобы заинтересовать застройщика, ему предлагали либо выделить квартиры в достраиваемом доме, либо предоставить земельные участки без торгов, но с обязательством закончить проблемные объекты. Контроль за достройкой объекта на всех этапах осуществляли сотрудники СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

В 2023 году были введены: последний корпус ЖК "Парнас", два корпуса ЖК "ЛомоносовЪ". Также в Петербурге есть жилые дома, которые не состояли в реестре проблемных объектов, но завершение строительства и ввод в эксплуатацию этих объектов стоял на контроле у руководства Комитета по строительству. К таким жилым комплексам относится "Трио". В сентябре 2023 года были введены в эксплуатацию два корпуса ЖК "Трио" в Шушарах.

Фото: портал "Строительный Петербург"