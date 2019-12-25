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Все дольщики ЖК "Парнас" получат ключи от квартир в этом году
Сегодня, 16:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Все дольщики ЖК "Парнас" получат ключи от квартир в этом году

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Его строительство началось в 2014 году, в 2016 дом был включен в список проблемных.

Первые 17 дольщиков третьей очереди ЖК "Парнас" подписали документы и получили ключи от квартир. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было выдано в июне, передача жилья собственникам завершится до конца сентября, рассказали на портале "Строительный Петербург".

Третий корпус ЖК "Парнас" рассчитан на 540 квартир общей жилой площадью 18379,4 м2. Его строительство началось в 2014 году, в 2016 дом был включен в список проблемных. Жилой комплекс состоит из трех корпусов, включающих 1541 квартиру. Первый корпус был сдан в августе 2021 года, в мае 2022 года в эксплуатацию ввели вторую очередь. Все дольщики получат ключи в этом году.

Последний объект из городского списка проблемных – ЖК "Ломоносовъ" также будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: долгострой, жк парнас, проблемный дом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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