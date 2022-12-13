Стало известно, когда введут в эксплуатацию 3 корпус ЖК "Ломоносовъ"

До 11 июля ожидается ответ о приобщении, завершение приемки корпуса специалистами управляющей компании, формирование полного необходимого для получения разрешения на ввод пакета документов.

Комитет по строительству Петербурга опубликовал информацию о завершающем этапе приемки проекта госкомиссией 3 корпуса ЖК "Ломоносовъ".

Как отметил портал "Строительный Петербург", официальная проверка в ЖК завершилась 19 июня. По её итогам был подписан акт с предписанием: необходимо внести ряд изменений в проектную документацию. Замечание было оперативно отработано (внесены изменения в проектную документацию) и уже 27 июня утвержденная документация была направлена для приобщения к пакету документов.

До 11 июля ожидается ответ о приобщении, завершение приемки корпуса специалистами управляющей компании, формирование полного необходимого для получения разрешения на ввод пакета документов. После этого будет направлено заявление, на основании которого специалисты госкомиссии назначат официальную итоговою проверку. Затем ожидается оформление разрешения на ввод в эксплуатацию. При этом, после ввода застройщик обязан выполнять гарантийные обязательства по запросу собственников и УК.

Также продолжается строительство 4 корпуса ЖК "ЛомоносовЪ".

Фото: портал "Строительный Петербург"