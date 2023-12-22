За пять лет Петербург ввел в эксплуатацию 58 проблемных домов

Введено 58 домов на 19 163 квартиры.

Петербург за пять лет город ввел в эксплуатацию 58 проблемных домов, рассказал портал "Строительный Петербург".

В 2019 году было введено в эксплуатацию 20 проблемных жилых домов на 6 320 квартир, общей жилой площадью 283 437 кв. м. В 2020 году – 2 дома на 633 квартиры общей площадью 26 264,0 кв. м. В 2021 году в городе ввели рекордное количество – 22 дома на 6 804 квартиры общей площадью 295 773 кв. м. В 2022 году было введено 75 808 кв. м жилья. Это 8 домов на 2 020 квартир. В 2023 году в Санкт-Петербурге был полностью решен вопрос проблемных объектов. В эксплуатацию ввели 6 домов на 19 163 квартиры, что составило 111 253 кв. м.

Всего, в Северной столице за период с 2019 по 2023 годы в эксплуатацию введено 58 домов на 19 163 квартиры общей площадью 792 535 кв. м.

ЖК "Ломоносовъ" оставался последним проблемным объектом в Санкт-Петербурге. Уже более 200 дольщиков данного жилого комплекса получили ключи.

Фото: Piter.tv