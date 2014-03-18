Завершается строительство ещё одного долгостроя в Шушарах

Первоначально комплекс должны были сдать в I квартале 2015.

Завершается строительство еще одного долгостроя Петербурга. В эксплуатацию введены два корпуса ЖК "Трио" в Шушарах, это 128 квартир на 7745 м2. Третий корпус планируется ввести осенью 2023 года, отметил портал "Строительный Петербург".

Всего в жилом комплексе 196 квартир на 9386 м2. Строительство объекта ведется почти 10 лет. Первоначально комплекс должны были сдать в I квартале 2015, но стройка была заморожена, а застройщик ЗАО "Фирма Петротрест-Монолит" признал себя банкротом.

Благодаря вмешательству Комитета по строительству работы возобновились, и в 2019 году на объекте была произведена замена подрядчика. Достройку объекта ЖК "Трио" продолжило ООО "Леда".

Фото: портал "Строительный Петербург"