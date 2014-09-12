Рассказываем, как безопасно перевезти елку на автомобиле

В Ленобласти в одном из лесничеств можно бесплатно срубить одну ёлку по договору купли-продажи.

Елочные базары в Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно и бесплатно срубить елку в лесничестве Ленинградской области можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и довезти ёлку домой в целости и сохранности. Как это сделать, рассказал портал 110km.ru.

Перед визитом в лесничество Ленинградской области можно заранее скачать и заполнить бланк договора купли-продажи. Одну ёлку высотой не более трёх метров разрешат срубить бесплатно, но документы все равно придется оформить. После этого важно безопасно довезти елку до дома.

Если елка поедет в салоне, придется максимально освободить багажник и сложить задние сидения. Елку надо расположить против хода – толстым стволом вперед, макушкой назад. Срубленный конец надо упереть в спинку переднего сидения. Чтобы защитить обивку между спинкой и стволом положите деревянную доску. Важно, чтобы макушка елки не закрывала задние фонари и номерной знак.

Если елка не помещается в багажник, лучше всего перевозить ее на крыше автомобиля. Чтобы не повредить краску, подложите под дерево одеяло или оберните его пленкой, сеткой или куском материи. Расположите елку на рейлингах макушкой назад и надежно закрепите ремнями. Ехать придется не спеша, без резких маневров и торможений

Если елка выступает за габариты автомобиля, водителя могут оштрафовать минимум на одну тысячу рублей. Также у водителя должны быть с собой документы на елку. Наказание за незаконную рубку: от штрафа в 100 тысяч рублей до тюремного заключения.

Фото: unsplash