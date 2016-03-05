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Елочные базары в Петербурге начнут работать 20 декабря
Сегодня, 16:43
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Елочные базары в Петербурге начнут работать 20 декабря

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Сезон елочных базаров будет длиться 11 дней и завершится 31 декабря.

В Петербурге легальные елочные базары откроются 20 декабря. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем tg-канале.

Список проверенных точек появится на сайте Комитета имущественных отношений. Корабельников рассказал, что сейчас уже открыты нелегальные базары. Бороться с такими точками будут сотрудники Комитета по контролю за имуществом. Нарушителям грозит административная ответственность.

Вице-губернатор призвал петербуржцев не поддерживать незаконный бизнес. Елки, купленные в нелегальных точках, могут быть опасны. Иногда на них встречаются клещи, которые в теплых квартирах просыпаются и кусают отмечающих праздник людей.

Ранее на Piter.tv: как украсят центр Петербурга к Новому году.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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