Елочные базары в Петербурге начнут работать 20 декабря

Сезон елочных базаров будет длиться 11 дней и завершится 31 декабря.

В Петербурге легальные елочные базары откроются 20 декабря. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем tg-канале.

Список проверенных точек появится на сайте Комитета имущественных отношений. Корабельников рассказал, что сейчас уже открыты нелегальные базары. Бороться с такими точками будут сотрудники Комитета по контролю за имуществом. Нарушителям грозит административная ответственность.

Вице-губернатор призвал петербуржцев не поддерживать незаконный бизнес. Елки, купленные в нелегальных точках, могут быть опасны. Иногда на них встречаются клещи, которые в теплых квартирах просыпаются и кусают отмечающих праздник людей.

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Фото: Pxhere