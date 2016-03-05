Елочные базары в Петербурге начнут работать 20 декабря

В Петербурге легальные елочные базары откроются 20 декабря. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем tg-канале.
Список проверенных точек появится на сайте Комитета имущественных отношений. Корабельников рассказал, что сейчас уже открыты нелегальные базары. Бороться с такими точками будут сотрудники Комитета по контролю за имуществом. Нарушителям грозит административная ответственность.
Вице-губернатор призвал петербуржцев не поддерживать незаконный бизнес. Елки, купленные в нелегальных точках, могут быть опасны. Иногда на них встречаются клещи, которые в теплых квартирах просыпаются и кусают отмечающих праздник людей.
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Фото: Pxhere
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