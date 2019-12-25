Стало известно, как украсят центр Петербурга к Новому году

Приготовления к праздникам находятся на финальной стадии.

В Петербурге подходят к концу приготовления к Новому году. ГАТИ выдала три ордера для обеспечения работ по организации праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 23 декабря по 8 января на фасаде здания Главного штаба будут показывать тематические видео. Заказчик и производитель работ — ООО "Интершоу". Работы начнутся 16 декабря. Демонтировать оборудование будут с 9 по 11 января.

Работы разрешены с 16 декабря 2023 года по 11 января 2024 года.

В Ново-Манежном сквере 7 декабря начались работы по установке праздничной елки и "Мультимедийного фонтана" на Невском проспекте, дом 56. Восстановление благоустройства запланировано по 20 января 2024 года. Заказчик и исполнитель работ — СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров, продукции, работ и услуг".

Приготовления к празднику проводятся в рамках подготовки Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге 2023 – 2024.

Ранее на Piter.tv: в ЦПКиО им. Кирова покажут балет на льду.

Фото: Телеграм / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга