Горожане смогут бесплатно посмотреть первый акт "Щелкунчика".

В ЦПКиО им. Кирова покажут балет на льду. Шоу пройдет на Большом катке Елагина острова. Перед зрителями выступят артисты Государственного балета на льду. Об этом сообщили в группе ЦПКиО им. Кирова.

Горожане смогут бесплатно посмотреть первый акт "Щелкунчика". Вход на шоу свободный. Программу покажут в рамках фестиваля "Зимняя сказка". Новый год уже невозможно представить без легендарной постановки на волшебную музыку Чайковского.

Представления пройдут 9-10 декабря и 16-17 декабря в 15:30 и 17:30.

Ранее на Piter.tv: в "Севкабель Порту" откроется выставка-путешествие "Тайна забытых сказок".

Фото: ВКонтакте / Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова