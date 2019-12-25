  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ЦПКиО им. Кирова покажут балет на льду
Сегодня, 10:25
135
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В ЦПКиО им. Кирова покажут балет на льду

0 0

Горожане смогут бесплатно посмотреть первый акт "Щелкунчика".

В ЦПКиО им. Кирова покажут балет на льду. Шоу пройдет на  Большом катке Елагина острова. Перед зрителями выступят артисты Государственного балета на льду. Об этом сообщили в группе ЦПКиО им. Кирова. 

Горожане смогут бесплатно посмотреть первый акт "Щелкунчика". Вход на шоу свободный. Программу покажут  в рамках фестиваля "Зимняя сказка". Новый год уже невозможно представить без легендарной постановки на волшебную музыку Чайковского.

Представления пройдут 9-10 декабря и 16-17 декабря в 15:30 и 17:30. 

Ранее на Piter.tv: в "Севкабель Порту" откроется выставка-путешествие "Тайна забытых сказок".

Фото: ВКонтакте / Елагин остров | ЦПКиО им. С.М. Кирова

Теги: балет на льду, елагин остров, куда сходить в петербурге, цпкио кирова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии