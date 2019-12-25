В "Севкабель Порту" откроется выставка-путешествие "Тайна забытых сказок"

Выставка-путешествие "Тайна забытых сказок" предоставляет уникальную возможность познакомиться с самыми известными мировыми сюжетами в новой интерпретации.

В "Севкабель Порту" 14 декабря откроется проект "Тайна забытых сказок". Формат мероприятия предполагает выставку, приключение и игру. Об этом сообщили на сайте шоу.

Уникальная выставка-путешествие для всей семьи "Тайна забытых сказок" посвящена самым известным мировым сюжетам. Экспозиция будет представлять собой комбинацию интерактивной игры, аудиоспектакля, квеста, экскурсии, инсталляций и технологий виртуальной реальности.



"Живые" декорации и волшебные предметы объединены единой сюжетной линией, разработанной известным художником и режиссером Алексеем Франдетти, который является лауреатом премии "Золотая Маска". Для режиссера, который занимался преимущественно классическими театральными постановками, выставочный проект станет дебютным.

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Фото: скриншот сайта выставки "Тайна забытых сказок"