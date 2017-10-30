В лесничествах Ленобласти можно получить бесплатную новогоднюю ёлку с 1 декабря

Акция затронет все региональные лесничества.

С 1 декабря по 10 января в Ленобласти стартует традиционная акция. Любой желающий сможет срубить хвойное дерево к новогодним праздникам в лесничествах 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На одного человека положено дерево, высота которого составит не более трех м. Предварительно необходимо подготовить документацию и инструменты для транспортировки.

Акция затронет все региональные лесничества. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Pxhere