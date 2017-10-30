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В лесничествах Ленобласти можно получить бесплатную новогоднюю ёлку с 1 декабря
Сегодня, 16:47
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В лесничествах Ленобласти можно получить бесплатную новогоднюю ёлку с 1 декабря

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Акция затронет все региональные лесничества.

С 1 декабря по 10 января в Ленобласти стартует традиционная акция. Любой желающий сможет срубить хвойное дерево к новогодним праздникам в лесничествах 47-ого региона.  Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На одного человека положено дерево, высота которого составит не более трех м. Предварительно необходимо подготовить документацию и инструменты для транспортировки. 

Акция затронет все региональные лесничества. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке. 

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, новогодняя елка
Категории: Лента новостей,

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