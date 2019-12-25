В Комздраве рассказали петербуржцам, как высыпаться зимой

Врачи не советуют спать днем, если это возможно.

В Комздраве Петербурга рассказали жителям, почему важен сон и как высыпаться зимой. Рекомендации опубликовали в tg-канале комитета.

Ни один известный метод профилактики не может так сохранить здоровье и восстановить организм, как здоровый сон, рассказали специалисты. Недостаток сна отражается на работоспособности и настроении человека. Из-за нехватки сна у людей быстрее развиваются заболевания.

Чтобы высыпаться зимой, нужно установить регулярный график сна. Важно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Тогда просыпаться будет тоже легче.

Перед сном нельзя принимать кофеин, никотин и алкоголь. Есть можно за два часа до сна. Снять напряжение и расслабиться поможет прогулка на свежем воздухе. Кроме того, перед отходом ко сну можно принять теплый душ, чтобы согреться.

Врачи не советуют спать днем, если это возможно. За день организм должен потратить энергию, а ночью восполнить.

Мы часто перед сном вспоминаем яркие моменты прошедшего дня, задумываемся о будущем, анализируем наши поступки… Не анализируйте ничего. Просто спите. Комздрав Петербурга

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