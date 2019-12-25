После употребления психотропных веществ молодая петербурженка выпала с 5 этажа

Пострадавшую спасло то, что она упала в сугроб.

После употребления психотропных веществ молодая петербурженка выпала с 5-го этажа. Пострадавшую спасло то, что она упала в сугроб и попала в руки профессионалов шоковой операционной НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом сообщила пресс-служба НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Пострадавшая была доставлена в центр экстренной медицины НИИ, где после обследования у неё выявили сотрясение, ушибы, травмы и переломы со смещением обломков. У пациентки также развилась токсическая энцефалопатия из-за воздействия психотропных веществ.

Специалисты провели операцию по установке аппарата внешней фиксации на перелом левого бедра. Состояние пострадавшей стабилизировано и она продолжает лечение в отделении.

Медики напоминают, что любые психоактивные вещества вызывают зависимость и оказывают разрушительное воздействие на психику и физическое здоровье человека.

Ранее в Петербурге студентка колледжа впала в кому после употребления наркотиков.

Фото: Piter.tv