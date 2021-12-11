В Петербурге студентка колледжа впала в кому после употребления наркотиков

Пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии и была госпитализирована в реанимацию.

В Василеостровском районе Петербурга студентку колледжа нашли дома в крайне тяжёлом состоянии. Предположительно, она отравилась наркотиками, стало известно Piter.tv.

В пять утра 11 декабря из квартиры дома по 18-й линии В.О. с острым пероральным отравлением неизвестным веществом в состоянии токсической комы была доставлена 17-летняя студентка колледжа. Пострадавшая находится в крайне тяжёлом состоянии и была госпитализирована в реанимацию.

Девушка на учете в ОДН не состоит, состоит на учете в ПНД. Пострадавшую обнаружили родители в состоянии наркотического опьянения и вызвали скорую.

На месте изъят пакетик с остатками вещества белого цвета. Изъятое направлено на экспертизу.

Ранее на Королева двое молодых людей отравились наркотикам.

Фото: Piter.tv