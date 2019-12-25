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На Королева двое молодых людей отравились наркотикам
Сегодня, 8:07
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На Королева двое молодых людей отравились наркотикам

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Несовершеннолетний петербуржец находится в реанимации.

В Приморском районе Петербурга двое молодых людей попали в больницу с отравлением наркотиками. Один из пострадавших – несовершеннолетний – стало известно Piter.tv.

После поступившего сообщения в квартире дома по проспекту Королёва с отравлением наркотиками были обнаружены 17-летний С. и 22-летний П. Оба были забраны в медицинские учреждения.

Совершеннолетнего жителя Белгородской области доставили в больницу с острым отравлением неустановленным наркотическим веществом психостимулирующего действия. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Несовершеннолетнего студента колледжа госпитализировали в реанимацию с отравлением другими и неуточненными наркотиками. Он находится в тяжелом состоянии (опросу не подлежит).

Ранее в Петербурге подросток отравился водкой с гашишем.

Фото: Piter.tv

Теги: наркотики, отравление, проспект королева
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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