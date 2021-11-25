Нарушителей платной парковки в Петербурге будут выявлять мобильные парконы

Инспекторам достаточно просто прокатиться по зоне платной парковки.

Нарушителей зоны платной парковки в Петербурге будут выявлять автоматически. Об этом на встрече с журналистами сообщил врио директора СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Михаил Курдяев.

Сотрудники Центра будут ездить в зоне платной парковки и фиксировать нарушителей с помощью комплексов фотовидеофиксации. Мобильные парконы сразу смогут показать, оплатил ли водитель парковочное место или нет. Информация передается МВД. В случае подтверждения нарушения, нарушитель получает штраф.

Инспекторы будут кататься по одному и тому же участку каждые 15-20 минут, поэтому удастся оперативно выявить тех, кто задержался на месте без оплаты. Курдяев напомнил, что за парковку менее 15 минут платить не нужно. То есть за посадку или высадку пассажира штрафа не будет.

Напомним, с 1 декабря в Центральном районе расширяется зона платной парковки. Чтобы водители могли получить ответы на все интересующие их вопросы, комитет по транспорту запустил чат-бот в Telegram. В ведомстве пояснили, зачем вообще расширяется зона платной парковки. По словам представителя Смольного, коммерческой выгоды в этом нет.

Видео: Piter.TV