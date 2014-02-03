Смольный запустил для водителей чат-бот по платной парковке

С 1 декабря зона платной парковки в центре города значительно увеличится.

Комитет по транспорту запустил чат-бот в Telegram, который будет рассказывать о платной парковке в Петербурге. Для этого нужно запустить @SPBParkingBot в мессенджере. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

Чат-бот состоит из шести разделов:

— информация о действующих тарифах и способах оплаты парковки;

— интерактивная карта, на которой обозначена платная зона парковки;

— информация о том, кто может оформить льготное парковочное разрешение, и какие документы для этого нужны;

— информация о том, как не получить штраф или обжаловать его

— информация о номере парковочной зоны.

Напомним, что с 1 декабря зона платной парковки начнет действовать еще на 71 улице. Ранее Piter.TV рассказал о расценках.

Также у платной парковки в центре Петербурга появился свой телеграм-канал.

Фото: Piter.TV