Смольный запустил для водителей чат-бот по платной парковке

Комитет по транспорту запустил чат-бот в Telegram, который будет рассказывать о платной парковке в Петербурге. Для этого нужно запустить @SPBParkingBot в мессенджере. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
Чат-бот состоит из шести разделов:
— информация о действующих тарифах и способах оплаты парковки;
— интерактивная карта, на которой обозначена платная зона парковки;
— информация о том, кто может оформить льготное парковочное разрешение, и какие документы для этого нужны;
— информация о том, как не получить штраф или обжаловать его
— информация о номере парковочной зоны.
Напомним, что с 1 декабря зона платной парковки начнет действовать еще на 71 улице. Ранее Piter.TV рассказал о расценках.
Также у платной парковки в центре Петербурга появился свой телеграм-канал.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все