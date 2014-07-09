Платная парковка начнет действовать с 1 декабря.

В понедельник, 8 ноября, администрация центрального района Петербурга напомнила петербуржцам, что у платной парковки появился свой телеграм-канал.

"Парковки и велодорожки СПб" открыли с целью оперативного информирования и обсуждения вопросов о расширении зоны платной парковки.

Платная парковка начнет действовать на 71 улице Центрального района с 1 декабря.

У платной парковки в Центре Петербурга появился свой телеграм-канал

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовало оформление разрешений на парковку в новой платной зоне.

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