В понедельник в Петербурге стартовало оформление разрешений на парковку в новой платной зоне

Речь идет о жителях Центрального района.

В понедельник, 1 ноября, в Петербурге стартовало оформление парковочных разрешений для жителей новой зоны платной парковки, напомнили в комитете по транспорту.

Через месяц, 1 декабря, в Центральном районе начнет действовать платная парковка. Для внесения автомобиля в реестр льготных разрешений необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через региональный портал госуслуг. Уточняется, что до 7 ноября подать документы можно только дистанционно.

Перечень необходимых документов для заявки можно посмотреть на сайте комитета или сайте парковок Петербурга.

Фото: Начальник транспортного цеха / телеграм; Pexels