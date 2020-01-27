Стало известно, сколько будет стоить час парковки в Петербурге

Парковочное место на перехватывающей стоянке будет стоить 25 рублей в час.

В пятницу, 12 ноября, стало известно, сколько будет стоит час парковки в Петербурге. Распоряжение опубликовали в городском комитете по транспорту.

На площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой улице и Казанской площади водители категории А и В будут платить по 100 рублей за час. Абонемент на на месяц обойдётся в 6 000 рублей, а целый день будет стоить 600 рублей.

В Петергофе, Ломоносове и Синопской набережной парковочное место - 50 рублей за час. Самый выгодный тариф в Кронштадте - 30 рублей за час, 100 рублей за весь день и 2 000 за месяц.

В Шушарах, на проспектах Народного Ополчения и Маршала Жукова стоимость суточной стоянки составит 150 рублей. На 50 рублей дороже будет стоить выкуп места для машины на целый день на улице Оптиков, Пилотов, Толмачёвской, Коммуны и 5-м Предпортовом проезде. Месячная стоимость парковки - 3 500 рублей.

Парковочное место на перехватывающей стоянке будет стоить 25 рублей в час.

Добавим, что проект цен в данный момент находится на антикоррупционной экспертизе. Губернатор Петербурга его утвердит после удачного прохождения.

Ранее в Смольном назвали "преждевременной" информацию о стоимости платной парковки в центре.

Фото: pexels

