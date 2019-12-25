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В Смольном назвали "преждевременной" информацию о стоимости платной парковки в центре
Сегодня, 16:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Смольном назвали "преждевременной" информацию о стоимости платной парковки в центре

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Петербургские власти прокомментировали информацию о сторублёвой стоимости часа парковки в центре города.

Петербургские власти прокомментировали информацию о сторублёвой стоимости часа парковки в центре города. Об этом писал "Деловой Петербург" со ссылкой на Комитет по тарифам.

В Комитете отметили, что еще "преждевременно" говорить о стоимости часа парковки. Решение о тарифах не принималось, обсуждение данного вопроса состоится в конце ноября.

До этого на сайте антикоррупционной экспертизы появилась информация о том, что платная парковка может подорожать до 132 рублей для ТС  категории "B".

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по тарифам, платная парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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