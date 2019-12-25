Нутрициолог назвала правила безопасного для здоровья употребления кофе

Кофе стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому может быть вредным для желудка.

Врач-диетолог и нутрициолог Ирина Лизун в беседе с радио Sputnik назвала лучшее время для употребления кофе. По ее словам, кофе лучше пить утром во время или после еды. Также специалист не советовала заменять этим напитком обед.

Кофе стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому может быть вредным для желудка. У людей с проблемами ЖКТ кофе может вызывать изжогу, боль.

Также диетолог посоветовала не употреблять кофе по вечерам людям, имеющим проблемы со сном. Отказаться от кофе нужно за 3-4 часа до сна.

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