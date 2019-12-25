Гастроэнтеролог назвала худшие блюда для завтрака

По словам специалиста, самый худший завтрак – это бутерброд.

Врач-гастроэнтеролог сети клиник "Атлас" Татьяна Батюхно перечислила блюда, которые не стоит есть на завтрак. Об этом она рассказала изданию "Газета.Ru".

По словам специалиста, самый худший завтрак – это бутерброд. Он не имеет полезных микроэлементов, организм в этот момент получает только жиры и калории. Татьяна Батюхно советовала заменить хлеб на цельнозерновой, а вместо колбасы положить сыр.

Не стоит завтракать быстрорастворимыми кашами и хлопьями, так как они содержат много глюкозы. Из-за этого голод возвращается очень быстро. Также на пустой желудок не советуется есть кисломолочные продукты, кофе, свежевыжатые соки и мучные изделия.

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