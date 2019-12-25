На КАД досрочно завершили работы в районе развязки с Пискаревским проспектом

Ограничения по движению транспортных потоков сняли. Машины вновь могут ехать в штатном режиме по всем четырем полосам.

Ремонтные работы в районе развязки КАД с Пискаревским проспектом закончились. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 25 апреля.

С сегодняшнего дня движение автомобильного транспорта осуществляется в штатном режиме. Машины вновь могут ехать по всем четырем полосам движения. Ограничения сняли. На данном участке специалисты заменили сборные, открытые лотки в разделительной полосе дороги. Работы завершили досрочно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с 25 апреля на КАД Петербурга между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры перекроют две полосы движения транспортных потоков.

Напомним, что водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах. Сегодня, 25 апреля, автомобиль сбил лисенка на КАД. Животное пыталось встать на лапы, но не получалось. Очевидно, малыш серьезно пострадал.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"