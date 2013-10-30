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На КАД рабочие перекроют две полосы движения
Сегодня, 21:31
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kraratau27

На КАД рабочие перекроют две полосы движения

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С 25 апреля на КАД Петербурга между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры перекроют две полосы движения транспортных потоков.

В воскресенье, 25 апреля, на КАД между развязками с Рябовским шоссе и проспектом Культуры перекроют две полосы движения. Такие ограничения водителям придется потерпеть до 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Северо-Запад". 

На внутреннем кольце будут проходить работы по ликвидации колейности покрытия, из-за чего автомобилисты не смогут проехать по третьей и четвертой полосам. А по первой и второй введут ограничения скорости до 50 километров в час. 

Работы будут идти круглосуточно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что число жертв дорожной аварии на КАД достигло трех человек.

Фото: pixabay

Теги: кад, петербург, пробки
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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