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Автомобиль сбил лисенка на КАД: видео

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Водитель другой машины попытался спасти щенка лисы. Он унес его в сторону обочины.

Сегодня, 25 апреля, на КАД машина сбила лисенка. Об этом сообщили пользователи Сети в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург". 

Малыш выбежал на дорогу неподалеку от Софийской улицы и угодил под колеса автомобиля, который двигался по левому краю. 

После удара животное не погибло. Один из водителей, увидев несчастное животное, подошел к нему и унес подальше от дороги. Дальнейшая судьба пострадавшего неизвестна.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Фрунзенском районе возле школы куропатка гоняет ворон.

Видео: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург". 

Теги: дороги, животные, кад, осторожно животные, петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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