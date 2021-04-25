Автомобиль сбил лисенка на КАД: видео

Водитель другой машины попытался спасти щенка лисы. Он унес его в сторону обочины.

Сегодня, 25 апреля, на КАД машина сбила лисенка. Об этом сообщили пользователи Сети в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

Малыш выбежал на дорогу неподалеку от Софийской улицы и угодил под колеса автомобиля, который двигался по левому краю.

После удара животное не погибло. Один из водителей, увидев несчастное животное, подошел к нему и унес подальше от дороги. Дальнейшая судьба пострадавшего неизвестна.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во Фрунзенском районе возле школы куропатка гоняет ворон.

Видео: "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".