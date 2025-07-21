Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки до 18%

Экономист подчеркнул, что нынешняя политика высоких ставок негативно влияет на экономику страны, тормозит её развитие и делает невозможным эффективное функционирование бизнеса.

Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, прокомментировал "Вечернему Петербургу" возможное снижение ключевой ставки Центробанка России до 18% годовых на предстоящем заседании Совета директоров 25 июля. По мнению эксперта, никаких поводов для беспокойства нет, поскольку такое решение обусловлено наличием стабильных признаков снижения инфляции, что создаёт предпосылки для уменьшения процентной ставки.

Экономист подчеркнул, что нынешняя политика высоких ставок негативно влияет на экономику страны, тормозит её развитие и делает невозможным эффективное функционирование бизнеса. Ключевая ставка в размере 20% годовых препятствует полноценному функционированию экономики, препятствуя инвестициям и экономическим стимулам.

Обсудив последствия снижения ставки для рядовых граждан, Беляев обратил внимание на возможные негативные аспекты, связанные с уменьшением банковских вкладов. Однако, по его словам, ожидание дальнейшего снижения ключевой ставки должно было быть ожидаемым, учитывая временный характер высокого уровня ставок. Хотя доходы по депозитам снизятся, сам процесс принесёт долгосрочную пользу экономике и населению.

Основное преимущество заключается в доступности кредитных ресурсов для предприятий, что стимулирует рост производства, улучшает рынок труда и способствует повышению доходов граждан. Предприятия смогут расширить деятельность, создавать новые рабочие места и повышать зарплату персоналу. Это создаст положительные экономические эффекты, повысит наполняемость бюджета и обеспечит финансовую стабильность.

Таким образом, эксперт пришёл к выводу, что снижение ключевой ставки имеет потенциал оказать положительное влияние на российскую экономику и благосостояние граждан, открывая перспективы для экономического развития и социального благополучия.

Ранее мы сообщили о том, что инфляция в Петербурге достигла 3,8% за первое полугодие 2025 года.

Фото: пресс-служба ЦБ РФ