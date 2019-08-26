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В Японии снова начал извергаться вулкан Асама

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Это уже второе извержения вулкана за последний месяц.

В Японии накануне вечером снова начал извергаться вулкан Асама.

Накануне вечером, 25 августа, вулкан Асама начал извергаться. Об этом сообщили метеорологические службы Японии. Вулкан Асама расположен на границе префектур Гумма и Нагано на острове Хонсю. Извержению присвоен второй из пяти уровень опасности. 

Предыдущее извержение было зафиксировано в начале августа этого года. Тогда жертв и разрушений не было.

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Видео: YouTube/株式会社 まえちゃんねっと

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Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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