В Японии снова начал извергаться вулкан Асама

Это уже второе извержения вулкана за последний месяц.

В Японии накануне вечером снова начал извергаться вулкан Асама.

Накануне вечером, 25 августа, вулкан Асама начал извергаться. Об этом сообщили метеорологические службы Японии. Вулкан Асама расположен на границе префектур Гумма и Нагано на острове Хонсю. Извержению присвоен второй из пяти уровень опасности.

Предыдущее извержение было зафиксировано в начале августа этого года. Тогда жертв и разрушений не было.

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Видео: YouTube/株式会社 まえちゃんねっと