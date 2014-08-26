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Работу 83 автобусных маршрутов в Петербурге изменили по просьбам петербуржцев
Сегодня, 11:42
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Работу 83 автобусных маршрутов в Петербурге изменили по просьбам петербуржцев

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Горожанам напомнили, что они могут оставлять обратную связь.

На борт автобусов вернут боковые таблички с описанием полного маршрута следования. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин.

По словам чиновника, с начала транспортной реформы власти внесли изменения в работу 83 социальных маршрутов на основе обращений петербуржцев. Изменения связаны с трассами автобусов, расписанием, увеличением эксплуатационной скорости подвижного состава. На некоторых маршрутах в утренние и вечерние часы ввели дополнительные рейсы. 

Горожанам напомнили, каким образом они могут оставлять свои предложения по работе городского общественного транспорта:

  • по телефону колл-центра "Организатора перевозок": 576-55-55;
  • через форму обратной связи комитета по транспорту;
  • в группе Комитета в "ВКонтакте.

Ранее Piter.tv писал о том, что жители Первомайского сельского поселения возмутились заменой вместительных автобусов на маршрутки. 

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Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, транспорт, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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