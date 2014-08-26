Работу 83 автобусных маршрутов в Петербурге изменили по просьбам петербуржцев

На борт автобусов вернут боковые таблички с описанием полного маршрута следования. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по транспорту Ренат Ягудин.
По словам чиновника, с начала транспортной реформы власти внесли изменения в работу 83 социальных маршрутов на основе обращений петербуржцев. Изменения связаны с трассами автобусов, расписанием, увеличением эксплуатационной скорости подвижного состава. На некоторых маршрутах в утренние и вечерние часы ввели дополнительные рейсы.
Горожанам напомнили, каким образом они могут оставлять свои предложения по работе городского общественного транспорта:
- по телефону колл-центра "Организатора перевозок": 576-55-55;
- через форму обратной связи комитета по транспорту;
- в группе Комитета в "ВКонтакте.
Ранее Piter.tv писал о том, что жители Первомайского сельского поселения возмутились заменой вместительных автобусов на маршрутки.
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Фото: Piter.tv
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