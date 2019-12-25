Жители Первомайского сельского поселения возмутились заменой вместительных автобусов на маршрутки

По факту это социальный автобус, но малой вместимости.

Жители Зеленогорска, Ильичево, Подгорного и других населенных пунктов, которые находятся в Выборгском районе Ленобласти, ощутили на себе третий этап транспортной реформы. На нескольких маршрутах обновили автобусы, однако по вместимости транспортные средства такие же, как маршрутка.

По словам местных жителей, обновление прошли автобусы №552 и №404. На маршруте №410 остались автобусы большой вместимости.

Основная претензия жителей заключается в том, что теперь мест в салоне не хватает, особенно остро это ощущается в летний сезон, когда многие едут по грибы, а также на местные озера. В теплую погоду побережья Большого Симагинского и Длинного оказываются крайне востребованы.

В 2 раза меньше мест. Разгар лета, пошли грибы, на озера ездят группами. А им приспичило сделать "транспортную реформу", непременно в разгар лета, чтобы люди сидели и стояли на головах друг у друга. А ведь скоро новая волна "короны". поделилась с Piter.tv местная жительница.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге временно продолжат принимать оплату наличными 88 автобусных маршрутов.

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Фото: ВКонтакте / Ильичево