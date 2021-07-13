На 88 маршрутах в Петербурге временно останется оплата наличными

Белые автобусы будут постепенно заменять на лазурные, а с ними и способ оплаты.

На 88 маршрутах останется оплата наличными. Кондуктора не будет, вход будет осуществляться через первую дверь, а деньги собирать водитель. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Автобусы обозначат специальными стикерами. Кроме того, их можно визуально узнать: дизельные автобусы белого цвета. Отмечается, что на данным маршрутах также будет работать пересадочный тариф "60 минут". Лазурные автобусы выйдут на маршруты по мере поступления.

Список данных маршрутов:

- действующие маршруты №№ 3Л, 3АЛ, 4Л, 7Л, 48, 97, 129, 131, 144, 146, 179, 188, 273, 278, 325, 331, 332, 335, 335А, 336, 337, 337А, 339, 351А, 351Б, 353, 354, 355, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 389, 390, 392, 396, 396А, 438, 438з, 454, 458, 461, 463, 463А, 475, 476, 477, 488, 493, 540, 544, 545, 547, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686;

- новые маршруты №№ 206, 236, 242, 243, 245, 254, 260, 269, 284, 295, 299, 329, 333, 342, 345, 394.

Все лазурные автобусы должны прийти в Петербург к 15 ноября.

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Фото: Piter.tv