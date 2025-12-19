Автобусные маршруты в Петербург изменятся в связи с закрытием КПП в Эстонии

Крупнейший автобусный перевозчик Lux Express отменил вечерние рейсы между Петербургом и Таллином начиная с указанной даты.

С 24 февраля крупные автомобильные пропускные пункты на российско-эстонской границе — Лухамаа и Койдула — начнут переходить на новый график работы: теперь они будут открыты исключительно днем, с 7:00 до 19:00. Данный режим введён сроком на три месяца, цель нововведения — усиление охраны государственной границы. Министр внутренних дел Эстонии Кристьян Тармо пояснил телеканалу ERR, что задача заключается не в сокращении расходов, а в повышении надежности защиты рубежей государства.

Переход на дневной режим скажется на пассажирах: крупнейший автобусный перевозчик Lux Express отменил вечерние рейсы между Петербургом и Таллином начиная с указанной даты. Информацию об изменениях получили пассажиры, забронировавшие билеты заранее, около трехсот человек.

Бизнес-сообщества выражают опасения относительно последствий ограничения. По словам журналистов РБК, интенсивность грузовых перевозок снизилась уже в десять раз, а введение нового режима грозит усугубить ситуацию, осложнив перемещение большегрузного транспорта ночью. Владельцы транспортных компаний рассматривают возможность сокращения штата ввиду ухудшения экономических показателей.

Фото: ВКонтакте/ Lux Express