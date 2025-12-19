Контейнеровоз Baltic Spirit, задержанный в Эстонии по подозрению в контрабанде, добрался до Петербурга

Судно было остановлено эстонским спецназом и флотом, но после досмотра, не выявившего нарушений, продолжило рейс.

Контейнеровоз Baltic Spirit, который ранее был задержан силовыми структурами Эстонии, прибыл в порт Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные систем морского мониторинга.

Как сообщал "Коммерсант", 3 февраля судно под флагом Багамских островов было принудительно остановлено в территориальных водах Эстонии у острова Найссаар. Для операции были задействованы вертолёт, подразделения полицейского спецназа и корабли военно-морских сил республики. Эстонские власти подозревали судно в контрабанде.

Контейнеровоз был направлен в порт Мууга, где в течение двух дней проводился его тщательный досмотр. По данным источников, никаких запрещённых грузов или иных нарушений на борту обнаружено не было. После этого Baltic Spirit был отпущен и продолжил свой путь к конечному пункту назначения — Санкт-Петербургу.

