Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства столкновения двух судов в Финском заливе

Грузовые суда "Глифада" и "Аэолиан Форчун" после инцидента следуют в Усть-Лугу.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух грузовых судов в акватории Финского залива. Об этом сообщила Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошёл между судами "Глифада" и "Аэолиан Форчун". В результате столкновения пострадавших среди экипажей не зафиксировано, разлива нефтепродуктов или иного загрязнения окружающей среды также не произошло. Происшествие не повлияло на судоходство в этом районе залива.

В настоящее время оба судна следуют к порту назначения — Усть-Луге. Устанавливается наличие и характер возможных повреждений, полученных в результате столкновения. Прокуратура проводит доследственную проверку, в рамках которой изучаются обстоятельства инцидента и оценивается соблюдение законодательства в области безопасности мореплавания и эксплуатации водного транспорта.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура