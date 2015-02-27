Россиянке испортили грудь и зубы в турецких клиниках

Однако из-за нарушений безопасности и неквалифицированной помощи многие возвращаются домой с инфекциями и тратят десятки тысяч долларов на повторное лечение.

Туристы едут в Турцию не только ради отдыха, но и для лечения в местных клиниках. Считается, что турецкие медучреждения работают не хуже европейских, но стоят дешевле. Здесь делают пластические операции, липосакцию, устанавливают виниры. Однако не все пациенты уезжают довольными и здоровыми.

В марте 2025 года британка Джеки Линн заплатила 4 тысячи долларов за стоматологию в Турции. Через несколько месяцев состояние ее зубов ухудшилось. Врачи вместо трех запланированных процедур лечения корневых каналов провели пятнадцать. Это привело к инфекции кровотока, отеку лица и необходимости удалить все зубы. Повторное лечение с имплантами обошлось в 24,2 тысячи долларов, пишет Лента.ру.

Аналогичная история случилась с россиянкой. В марте 2026 года турецкие врачи спилили ей зубы почти до основания, установили виниры, коронки и мосты. Это тоже закончилось инфекцией и новыми расходами. Еще одна жительница России приехала в Турцию для увеличения груди. После первой операции потребовалось четыре переделки из-за провисания имплантов.

Стамбул считается мировой столицей по пересадке волос. Однако и здесь случались трагедии: двое британцев скончались после операции. Причиной осложнений часто становится отсутствие должных правил безопасности и то, что операции иногда проводят специалисты без надлежащего медицинского образования. Несмотря на риски, путешественники со всего мира продолжают пользоваться услугами турецких клиник.

